В «Барселоне» ответили на вопрос о продлении контракта с Хави

Советник президентавысказался о продлении контракта с главным тренером команды

«Это то, что находится в стадии реализации и будет реализовано, когда примет решение спортивное руководство. Мы очень довольны этим. Мы только что выиграли Лигу и Суперкубок у "Реала", клуба, у которого нет финансовых проблем. Они проделали большую работу.

Клуб предоставил ему отличный состав благодаря рычагам и президенту Лапорте, который рисковал своими активами. Все эти усилия позволили нам добиться успехов в прошлом году, и мы надеемся, что они продолжатся и в этом сезоне», — приводит слова Масипа Sport.es.

Ранее была информация, что Хави близок к тому, чтобы продлить контракт до лета 2025 года.