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    В «Барселоне» ответили на вопрос о продлении контракта с Хави

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    Советник президента «Барселоны» Энрик Масип высказался о продлении контракта с главным тренером команды Хави.

    Хави
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    Хави

    «Это то, что находится в стадии реализации и будет реализовано, когда примет решение спортивное руководство. Мы очень довольны этим. Мы только что выиграли Лигу и Суперкубок у "Реала", клуба, у которого нет финансовых проблем. Они проделали большую работу.

    Клуб предоставил ему отличный состав благодаря рычагам и президенту Лапорте, который рисковал своими активами. Все эти усилия позволили нам добиться успехов в прошлом году, и мы надеемся, что они продолжатся и в этом сезоне», — приводит слова Масипа Sport.es.

    Ранее была информация, что Хави близок к тому, чтобы продлить контракт до лета 2025 года.

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