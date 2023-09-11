начнут матч в 21:00 в группе B отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 11.09.2023.

Последний матч между собой: Бельгия U21 — Казахстан U21 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бельгия U21» — «Казахстан U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.35 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Бельгия U21»).

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