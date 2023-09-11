Аленичев: Нужно дать Абаскалю поработать

Бывший игроквысказался о текущем положении дел московской команды.

«Не знаю, что произошло со "Спартаком" — все-таки из года в год такая ситуация происходит: начинаем хорошо, многие шутят, что команда уже чемпион, после трех-четырех туров, а потом на одни и те же грабли наступают, к сожалению.

Многие говорят, что "Спартак" тасует состав, есть большая ротация — не знаю, мне сложно сказать. Я, например, не вижу огонька в глазах у Квинси Промеса, а это ведущий игрок. Тот же Александр Соболев играет крайне и крайне нестабильно, у Георгия Джикии, который является капитаном, тоже нестабильность присутствует. Нет какого-то единства, которое было в первых турах, это заметно очень — отсюда, может быть, и результат. Хотелось бы, чтобы это была временная неудача для "Спартака". Все-таки пора бы уже команде составить конкуренцию "Зениту".

Верю ли в главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля? В "Спартаке" так всегда — если команда проигрывает два-три матча, то сразу говорят о смене тренера. Ну а смысл? Сколько уже наменяли тренеров, не нужно, пускай тренер спокойно работает. Понятно, что будут критиковать, будет много негативной реакции после поражений, но это нужно перетерпеть. У "Барселоны", "ПСЖ", "Реала", "Баварии" тоже бывают трудные времена, но там президенты терпят, после трех-четырех неудач не выгоняют тренера — поэтому нужно дать Абаскалю поработать. Естественно, зимой, когда первая часть закончится, можно делать какие-то выводы. Если "Спартак" будет играть так, как сейчас, в плане результата, то нужно будет какие-то выводы руководству делать», — приводит слова Аленичева ТАСС.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в 7 матчах. В следующем туре красно-белые примут «Сочи» 16 сентября.