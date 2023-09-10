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    Тимощук: Цымбаларь был отличным футболистом

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    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался по поводу экс-хавбека «Спартака» Ильи Цымбаларя и сравнил футболиста с современными игроками.

    Анатолий Тимощук
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    Анатолий Тимощук

    «Каким я запомнил Цымбаларя? Лично с ним мы не пересекались. Но, конечно, я его знаю, наблюдал за его игрой. Илья был отличным футболистом и хорошим человеком. У него сумасшедшая левая нога, и он хорошо видел поле. Я смотрел некоторые его матчи. Это был классный исполнитель, один из лучших в свое время. Быстрый футболист. Илья рано ушел из жизни, и хорошо, что есть память о нем.

    Есть ли похожие игроки сейчас? Футбол меняется, развивается. С такой левой ногой мало сейчас ребят. Но игрок такого класса не затерялся бы ни в одной команде», — приводит слова Тимощука «Евро-Футбол.Ру».

    9 сентября в Москве состоялся матч легенд, посвящённый памяти Ильи Цымбаларя. Сыграли легенды «Спартака» и сборная мира. Красно-белые победили со счетом 2:1.

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