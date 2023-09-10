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    Шунин рассказал об изменениях в игре «Динамо» после прихода Лички

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    Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин высказался о стиле игры «бело-голубых» после прихода нового главного тренера Марцела Лички.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Главный тренер (Марцел Личка) у нас достаточно хороший, наш стиль игры меняется, у нас атакующий футбол, много моментов, но не всегда получается сыграть "на ноль".

    Сейчас мы хотим играть футбол не без мысли, не просто выбивать мяч, мы подходим к каждому сопернику с пониманием, надеемся продолжать в таком же ритме. Не все получалось, было мало времени на подготовку, очень много времени уделяем физике.

    Новички хорошо освоились. Нет проблем, сплочен коллектив, тренерский штаб очень внимательно относится к этому, тренер просит не называть себя тренером, говорит называть по имени. Он не тренер, а человек, который просто помогает нам заниматься футболом. Многие игроки у нас говорят на нескольких языках, но коллектив очень сплочен.

    Каждый год мы ставим перед собой цель выиграть и чемпионат, и Кубок. Есть разные причины, но цель всегда самая высокая. По возможности смотрю все матчи сборной. Сейчас больше времени уделяю семье, когда не вызвали на матч сборной», — приводит слова Шунина ТАСС.

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