Шунин рассказал об изменениях в игре «Динамо» после прихода Лички

Голкипер московскоговысказался о стиле игры «бело-голубых» после прихода нового главного тренера

«Главный тренер (Марцел Личка) у нас достаточно хороший, наш стиль игры меняется, у нас атакующий футбол, много моментов, но не всегда получается сыграть "на ноль".

Сейчас мы хотим играть футбол не без мысли, не просто выбивать мяч, мы подходим к каждому сопернику с пониманием, надеемся продолжать в таком же ритме. Не все получалось, было мало времени на подготовку, очень много времени уделяем физике.

Новички хорошо освоились. Нет проблем, сплочен коллектив, тренерский штаб очень внимательно относится к этому, тренер просит не называть себя тренером, говорит называть по имени. Он не тренер, а человек, который просто помогает нам заниматься футболом. Многие игроки у нас говорят на нескольких языках, но коллектив очень сплочен.

Каждый год мы ставим перед собой цель выиграть и чемпионат, и Кубок. Есть разные причины, но цель всегда самая высокая. По возможности смотрю все матчи сборной. Сейчас больше времени уделяю семье, когда не вызвали на матч сборной», — приводит слова Шунина ТАСС.

«Динамо» располагается на 2-й строчке в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. В следующем матче москвичи встретятся с «Пари НН» 15-го сентября.