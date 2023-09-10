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    Портленд Тимберс — Лос-Анджелес: смотреть онлайн в прямом эфире

    10.09.2023 в 05:30 начнется матч в чемпионате МЛС Портленд Тимберс — Лос-Анджелес

    Футбол MLS
    В 05:30 10.09.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Портленд Тимберс — Лос-Анджелес.

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    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Портленд Тимберс и Лос-Анджелес. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Лос-Анджелес — Портленд Тимберс 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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