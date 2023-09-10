Парфенов высказался о неудачах «Спартака»

Бывший защитникподелился мнением о неудачах московского клуба в последних матчах.

«Полные матчи "Спартака" я не смотрел, только какие-то отрезки. Кубковую игру с "Динамо" видел, один тайм. А так, переживаю за красно-белых. Надеюсь, ситуация выправится. Сейчас идет пауза на матчи сборных. Как раз есть время передохнуть, поправить какие-то моменты.

Надо быть внутри, чтобы понимать процессы. Сложно судить со стороны. Но по качеству состав очень сильный. Группа атаки отличная, что она и показывала в матчах на старте сезона. А вот что произошло потом, мне непонятно. Команда не выигрывает, копится негатив. Но там люди тридцатилетние играют, опытные. Разве Промес может сломаться психологически?» — приводит слова Парфенова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» с 10 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.