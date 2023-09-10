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    Советник президента «Барсы»: В этом году мы ещё больше сбалансировали команду

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    Советник президента «Барселоны» Энрик Масип доволен трансферами клуба в это межсезонье.

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    «Мы очень довольны, потому что собрать конкурентоспособную команду всегда сложно, особенно в ситуации, в которой мы оказались два с половиной года назад, с устаревшими зарплатами, игроками-ветеранами и короткими контрактами для молодых игроков.

    Была проделана исключительная работа. Сокращение фонда заработной платы и балансировка рабочей силы. Благодаря рычагам в прошлом году нам удалось подписать очень конкурентоспособных игроков и выиграть Ла Лигу.

    В этом году мы ещё больше сбалансировали команду, поддерживая какую-то позицию, например, правого защитника Жоау Канселу. Также пришли Жоау Феликс, Гюндоган, Ориоль Ромеу. И мы продолжаем верить в воспитанников. Появился Ламине, но Гави или Бальде уже проявляют себя», — приводит слова Масипа Sport.es.

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    • После 4-х туров «Барселона» занимает 3-е место в таблице Примеры с 10-ю очками в активе. В следующем матче «сине-гранатовые» встретятся с «Реал Бетисом» 16-го сентября.

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