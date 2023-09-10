Изидор: Мне не нравится, когда меня называют джокером

Нападающийзаявил, что ему не нравится роль джокера в команде.

«Часто забиваю голы, выходя на поле со скамейки запасных? Знаете, я здесь для того, чтобы помогать команде — это прежде всего. А голы... Это просто моя работа — забивать.

Честно говоря, мне не нравится, когда меня называют джокером, но если я буду полезен команде даже в таком ключе, меня это устроит, — цитирует Изидора пресс-служба "Зенита".

Напомним, что в сентябре Изидор перешел из "Локомотива" в "Зенит". В прошлом сезоне форвард провел 20 матчей в РПЛ за "железнодорожников", забил 8 голов и сделал голевую передачу.