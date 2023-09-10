Гвардиола выразил недовольство плотным календарем матчей «Ман Сити»

Главный тренервысказался о большом количестве матчей в сезоне.

«Это проигрышная битва, если только игроки не встанут и не скажут: "Давайте не будем играть". Остальное — проигранная битва, делать нечего.

Они заставляют вас ехать в Азию, в США, на очень сильные матчи, дерби, большие матчи. Люди падают и будут падать, потому что шоу должно продолжаться», — приводит слова Гвардиолы AS.

На старте сезона у «Манчестер Сити» 2 игрока находятся в списке травмированных — Кевин Де Брейне и Джек Грилиш. Ранее Гвардиола связывал повреждения футболистов с большим количеством матчей.