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    Антони сделал официальное заявление по поводу обвинений в насилии

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    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Антони сделал официальное заявление по поводу обвинений в насилии в свой адрес.

    Антони
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    Антони

    «Я договорился с "Юнайтед" о том, что возьму отпуск на время рассмотрения выдвинутых против меня обвинений. Это было обоюдное решение, чтобы не отвлекать моих товарищей по команде и не вызывать ненужных споров в клубе.

    Я хочу ещё раз подтвердить свою невиновность в том, в чём меня обвиняют, и буду полностью сотрудничать с полицией, чтобы помочь ей установить истину. Надеюсь вернуться к игре как можно скорее», — написал Антони на своей странице в соцсетях.

    Ранее бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин рассказала о домашнем насилии со стороны футболиста «МЮ». Вскоре стало известно, что в адрес игрока выдвинули новые обвинения.

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