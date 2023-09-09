Жирков: Пока не представляю себя главным тренером

Экс-футболист сборной России ивысказался о том, что поменялось в его жизни после официального завершения карьеры.

«Больше провожу времени с семьей, уделяю время младшему сыну, которого приходится отвозить на тренировки, ждать его, иногда возить детей в школу. Больше ничего. Вот пошел на учебу на тренерскую. Посмотрим, что из этого выйдет.

Форму не поддерживаю. Тяжело, очень тяжело. Пока главным тренером я себя не представляю», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 39-летнего игрока стали «Химки». Кроме того, он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит».