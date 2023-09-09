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    Жирков: Пока не представляю себя главным тренером

    Футбол Сборная России Футбол России
    Экс-футболист сборной России и «Зенита» Юрий Жирков высказался о том, что поменялось в его жизни после официального завершения карьеры.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    «Больше провожу времени с семьей, уделяю время младшему сыну, которого приходится отвозить на тренировки, ждать его, иногда возить детей в школу. Больше ничего. Вот пошел на учебу на тренерскую. Посмотрим, что из этого выйдет.

    Форму не поддерживаю. Тяжело, очень тяжело. Пока главным тренером я себя не представляю», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

    В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 39-летнего игрока стали «Химки». Кроме того, он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит».

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