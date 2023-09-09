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    Смородская: Изидор хочет быть чемпионом

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    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на переход Вильсона Изидора в «Зенит».

    Ольга Смородская
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    Ольга Смородская

    «У Изидора сорвался трансфер во Францию. Что ему делать было? Видно, не хочет играть за "Локомотив". Слава богу тогда, что согласился перейти в "Зенит". Вопрос денег? Думаю, и это тоже. Уверена, что в "Зените" ему прибавили, а "Локомотив" не хотел. Второй фактор — он хочет быть чемпионом, а не болтаться непонятно на каких местах. Это важный фактор для футболиста.

    Дзюба — зависимый игрок. Изидор — самостоятельный, дриблинг получше у него. Конечно, жалко, что уходит. Это потеря», — сказала Смородская «Чемпионату».

    Изидор перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из московского «Локомотива» на правах аренды.

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