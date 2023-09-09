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    В «Локомотиве» высказались о старте сезона в РПЛ

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о выступлении команды в сезоне-2023/24.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Московский "Локомотив" играет, борется, преодолевает сложности, которые есть, мы это видим. На сегодня могу с уверенностью сказать то, что "Локомотив" — это настоящая команда, и для меня это очень хорошо. Может быть, недобрали очка четыре на старте — это да. Догоним на дальнейшей дистанции», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

    «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков в семи встречах.

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