В «Локомотиве» высказались о старте сезона в РПЛ

Председатель совета директоров «Локомотива»высказался о выступлении команды в сезоне-2023/24.

«Московский "Локомотив" играет, борется, преодолевает сложности, которые есть, мы это видим. На сегодня могу с уверенностью сказать то, что "Локомотив" — это настоящая команда, и для меня это очень хорошо. Может быть, недобрали очка четыре на старте — это да. Догоним на дальнейшей дистанции», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков в семи встречах.