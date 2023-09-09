Каррера: «Спартак» может на равных бороться с «Зенитом»

Экс-наставник московского «Спартака»рассказал, что считает клуб равным соперником санкт-петербургскому «Зениту».

«Думаю, что "Спартак" может на равных бороться с "Зенитом", но порой в футболе есть непредсказуемые моменты, и нельзя предугадать, кто будет победителем на бумаге в том или ином матче. Думаю, если "Спартак" будет играть как в первых матчах сезона, то шансы в играх с "Зенитом" есть. Команда сильная, тренер хороший, поэтому, безусловно, спартаковцы могут навязывать борьбу.

Почему "Спартак" не может прервать серию чемпионств петербуржцев? Надо отдать должное "Зениту". Они хорошо работали с трансферами. Видимо, где-то сине-бело-голубые больше постарались и лучше себя проявили», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Зенит» пятый раз кряду выиграл РПЛ. «Спартак» финишировал на третьем месте.