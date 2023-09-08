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    В сборной России объяснили, почему Пиняев не может тренироваться в общей группе

    Футбол Сборная России Футбол России Локомотив
    Врач сборной России Михаил Вартапетов рассказал, почему полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев пока не может тренироваться в общей группе.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее заявил, что Пиняеву приходится играть за «Локомотив», несмотря на проблемы со здоровьем. Позже главный врач «железнодорожников» Игорь Калюжный дал подробный комментарий о состоянии игрока.

    «С Пиняевым все в порядке. Его проблемы со здоровьем не носят глобальный характер. Валерий Георгиевич был прав, когда сказал, что мы не хотим рисковать.

    Но это не означает, что у Пиняева есть травмы, которые не позволят ему сыграть в ближайших матчах. Это очень мелкие проблемы, поэтому, все взвесив, мы решили, что ему лучше пока индивидуально тренироваться.

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    • Есть риск того, что идет перегрузочный процесс. Действительно, ничего серьезного нет. Удивился такой реакции "Локомотива". Тут нет предмета для обсуждения», — приводит слов Вартапетова Sport24.

    Напомним, на 12 сентября у основной сборной России запланировал гостевой товарищеский матч с Катаром.

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