В сборной России объяснили, почему Пиняев не может тренироваться в общей группе

Врач сборной Россиирассказал, почему полузащитник «Локомотива»пока не может тренироваться в общей группе.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее заявил, что Пиняеву приходится играть за «Локомотив», несмотря на проблемы со здоровьем. Позже главный врач «железнодорожников» Игорь Калюжный дал подробный комментарий о состоянии игрока.

«С Пиняевым все в порядке. Его проблемы со здоровьем не носят глобальный характер. Валерий Георгиевич был прав, когда сказал, что мы не хотим рисковать.

Но это не означает, что у Пиняева есть травмы, которые не позволят ему сыграть в ближайших матчах. Это очень мелкие проблемы, поэтому, все взвесив, мы решили, что ему лучше пока индивидуально тренироваться.

Есть риск того, что идет перегрузочный процесс. Действительно, ничего серьезного нет. Удивился такой реакции "Локомотива". Тут нет предмета для обсуждения», — приводит слов Вартапетова Sport24.

Напомним, на 12 сентября у основной сборной России запланировал гостевой товарищеский матч с Катаром.