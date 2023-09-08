Стал известен состав молодежной сборной России на матч с Узбекистаном

Тренерский штаб молодежной сборнойназвал стартовый состав на товарищеский матч с

Сборная России: Михаил Цулая, Илья Рожков, Никита Лобов, Евгений Лукиных, Михаил Рядно, Михаил Щетинин, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Антон Шамонин, Алексей Батраков, Константин Воинков.

Матч Россия U21 — Узбекистан U21 пройдет 8 сентября в Бухаре, начало — в 16:00 мск.

Напомним, основная сборная России 12 сентября сыграет с командой Катара. За день до этого еще одна сборная России, составленная из игроков до 21 года, проведет второй матч с олимпийской сборной Египта. Первый завершился вничью — 1:1.