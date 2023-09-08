Скопинцев: Рад, что пригласили в сборную. Наконец-то удостоился этого

Защитник московскогоподелился эмоциями от вызова в сборную России.

«Безусловно очень рад, что пригласили в сборную. Наконец-то удостоился этого. Хочу помогать команде.

Первое время переживал. Потом сконцентрировался на себе. Сделал так, чтобы перевернуть ситуацию.

Я прибавил в обороне? Карпин в "Ростове" мне говорил, что оборону и оборонительные навыки можно подтянуть. Я провёл анализ действий. Теперь так получилось. Статистически мы смотрели, проводили параллель с прошлыми сезонами. Я стал успешнее. Мне скинули цифры, и я делал на это ставку.

Я смотрел два матча Катара. Рабочая и хорошая команда. У них поменялся тренер. Нужно отталкиваться от своей игры. Разбирали? Всё вам скажи. Так, начинали — уделили время им. Стадион чемпионата мира — это дополнительный плюс. Надеюсь, что много болельщиков придет.

Карпин поменялся? По первым ощущениям, нет. Может, мало времени прошло. Каждое теоретическое занятие и на футбольном поле — есть интерес получать что-то новое от него», — приводит слова Скопинцева «Чемпионат».