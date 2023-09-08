Семак: Караваев должен быть готов к следующему матчу, Мостовой — вряд ли

Главный тренер санкт-петербургскоговысказался о сроках восстановления защитника командыи полузащитника

«Будут ли Караваев и Мостовой готовы к следующей игре в РПЛ? Караваев должен быть готов, он поехал после последнего матча чемпионата в сборную. Есть небольшое повреждение, но несерьёзное. Думаю, что после 10-го числа приступит потихоньку к тренировкам — сначала в индивидуальном режиме, но к матчу, думаю, должен подойти. Ничего серьёзного нет.

По Андрею пока не могу сказать, насколько серьёзно. Думаю, он как раз вряд ли начнёт, судя по тому, что я видел, по крайней мере», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.