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    Семак: Караваев должен быть готов к следующему матчу, Мостовой — вряд ли

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    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о сроках восстановления защитника команды Вячеслава Караваева и полузащитника Андрея Мостового.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Будут ли Караваев и Мостовой готовы к следующей игре в РПЛ? Караваев должен быть готов, он поехал после последнего матча чемпионата в сборную. Есть небольшое повреждение, но несерьёзное. Думаю, что после 10-го числа приступит потихоньку к тренировкам — сначала в индивидуальном режиме, но к матчу, думаю, должен подойти. Ничего серьёзного нет.

    По Андрею пока не могу сказать, насколько серьёзно. Думаю, он как раз вряд ли начнёт, судя по тому, что я видел, по крайней мере», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

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