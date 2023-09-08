Пилипчук: В чемпионском «Спартаке» игроки были качественнее, чем сейчас

Бывший тренер московского «Спартака»сравнил нынешний состав красно-белых с командой, которая в 2017 году выиграла чемпионат России.

«Тяжело судить, не видя тренировочного процесса нынешнего "Спартака" и не зная индивидуальных качеств игроков.

Тех футболистов я видел каждый день и понимал, что они могут. Вся страна это видела.

Мне кажется, в чемпионском "Спартаке" все-таки игроки были качественнее. Там было много футболистов с хорошими качествами: Фернандо, Луис Адриано, Таски, Боккетти. Можно добавить россиян: Глушаков, Самедов.

У меня остались очень хорошие воспоминания о двух спартаковских сезонах. До сих пор слежу за командой», — приводит слова Пилипчука «Чемпионат».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем матче красно-белые встретятся на своем поле с «Сочи». Игра пройде 16 сентября в Москве, начало — в 19:00 мск.