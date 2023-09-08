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    Пилипчук: В чемпионском «Спартаке» игроки были качественнее, чем сейчас

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    Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук сравнил нынешний состав красно-белых с командой, которая в 2017 году выиграла чемпионат России.

    Роман Пилипчук
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    Роман Пилипчук

    «Тяжело судить, не видя тренировочного процесса нынешнего "Спартака" и не зная индивидуальных качеств игроков.

    Тех футболистов я видел каждый день и понимал, что они могут. Вся страна это видела.

    Мне кажется, в чемпионском "Спартаке" все-таки игроки были качественнее. Там было много футболистов с хорошими качествами: Фернандо, Луис Адриано, Таски, Боккетти. Можно добавить россиян: Глушаков, Самедов.

    У меня остались очень хорошие воспоминания о двух спартаковских сезонах. До сих пор слежу за командой», — приводит слова Пилипчука «Чемпионат».

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