начнут матч в 21:45 в группе B отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 08.09.2023.

Последний матч между собой: Испания U21 — Мальта U21 7:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мальта U21» — «Испания U21». Коэффициент ставки — 2.19.

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