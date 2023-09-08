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    Лапорта о Хави в «Барселоне»: Началась новая эра, одна из лучших в истории клуба

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о работе главного тренер команды Хави.

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    «Мы стоим перед новой эрой, эрой Хави. Мы знаем, что это был сезон, в котором приоритетной целью была Ла Лига, но теперь мы должны поставить в качестве приоритетной цели чемпионат Испании и какой-то другой важный титул.

    Началась новая эра, и нам выпала честь прожить её, потому что я убеждён, что это будет великолепная новая эра и одна из лучших в истории клуба», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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    • Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» стал чемпионов Испании, заняв 1-е место. После 4-х туров в нынешнем сезоне «сине-гранатовые» располагаются на 4-й позиции с 10-ю очками в активе.

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