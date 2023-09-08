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    Карпин о реакции на его слова о Пиняеве: Не понимаю, почему люди так возбудились

    Футбол Сборная России Футбол России Локомотив
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал еще один комментарий по поводу состояния полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

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    Ранее Карпин заявил, что Пиняеву приходится играть за «Локомотив», несмотря на проблемы со здоровьем. Позже главный врач «железнодорожников» Игорь Калюжный дал подробный комментарий о состоянии игрока.

    «Восстанавливается. Заявление "Локомотива"? Возможно, у него не было проблем в "Локомотиве", а здесь у него были. Был приведен пример. Если вы посмотрите интервью, там о нем было сказано со словами "допустим, может быть, Пиняев", потому что Пиняев был до меня на пресс-конференции. Вот и все.

    Почему так возбудились люди, я не понимаю. Видимо, нет дыма без огня»«, — приводит слова Карпина ТАСС.

  • В сборной России объяснили, почему Пиняев не может тренироваться в общей группе
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