Карпин о реакции на его слова о Пиняеве: Не понимаю, почему люди так возбудились

Главный тренер сборной Россиидал еще один комментарий по поводу состояния полузащитника «Локомотива»

Ранее Карпин заявил, что Пиняеву приходится играть за «Локомотив», несмотря на проблемы со здоровьем. Позже главный врач «железнодорожников» Игорь Калюжный дал подробный комментарий о состоянии игрока.

«Восстанавливается. Заявление "Локомотива"? Возможно, у него не было проблем в "Локомотиве", а здесь у него были. Был приведен пример. Если вы посмотрите интервью, там о нем было сказано со словами "допустим, может быть, Пиняев", потому что Пиняев был до меня на пресс-конференции. Вот и все.

Почему так возбудились люди, я не понимаю. Видимо, нет дыма без огня»«, — приводит слова Карпина ТАСС.

Напомним, на 12 сентября у основной сборной России запланирован гостевой товарищеский матч с Катаром.