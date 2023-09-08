Карпин о реакции на его слова о Пиняеве: Не понимаю, почему люди так возбудились

Ранее Карпин заявил, что Пиняеву приходится играть за «Локомотив», несмотря на проблемы со здоровьем. Позже главный врач «железнодорожников» Игорь Калюжный дал подробный комментарий о состоянии игрока.
«Восстанавливается. Заявление "Локомотива"? Возможно, у него не было проблем в "Локомотиве", а здесь у него были. Был приведен пример. Если вы посмотрите интервью, там о нем было сказано со словами "допустим, может быть, Пиняев", потому что Пиняев был до меня на пресс-конференции. Вот и все.
Почему так возбудились люди, я не понимаю. Видимо, нет дыма без огня»«, — приводит слова Карпина ТАСС.
Напомним, на 12 сентября у основной сборной России запланирован гостевой товарищеский матч с Катаром.