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    Карпин назвал причину, почему российские футболисты не нужны в Европе

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что основной причиной того, что российские игроки не едут играть в европейские клубы, является высокая зарплата.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Главная проблема невостребованности российских футболистов в Европе — переплата у нас? Конечно! Если бы мы мне в России платили в мое время в два раза больше, чем в Испании, то я не уехал бы», — заявил Карпин «Спорт день за Днем».

    До этого сезона в европейских клубах играли только Александр Головин в «Монако» и Алексей Миранчук в «Аталанте». Сейчас к ним добавились Арсен Захарян, перешедший в испанский «Реал Сосьедад» и Далер Кузяев, ставший футболистом французского «Гавра».

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