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    Абаскаль: «Спартаку» многое по силам с таким составом

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что нынешний состав команды способен бороться за призовые места в чемпионате России.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

    «Сейчас очень важный период для того, чтобы понять, чего мы хотим, кто мы, продолжать идти вперед и добиваться успеха.

    Необходимо повышать концентрацию и коммуникацию, эти компоненты действительно очень важны.

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    • У нас хороший состав, нам многое по силам, мы должны продолжать работать», — приводит слова испанского специалиста пресс-служба красно-белых.

    В ближайшем матче «Спартак» встретится на своем поле с «Сочи». Игра пройде 16 сентября в Москве, начало — в 19:00 мск.

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