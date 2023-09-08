Абаскаль: «Спартаку» многое по силам с таким составом

Главный тренер «Спартака»считает, что нынешний состав команды способен бороться за призовые места в чемпионате России.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

«Сейчас очень важный период для того, чтобы понять, чего мы хотим, кто мы, продолжать идти вперед и добиваться успеха.

Необходимо повышать концентрацию и коммуникацию, эти компоненты действительно очень важны.

У нас хороший состав, нам многое по силам, мы должны продолжать работать», — приводит слова испанского специалиста пресс-служба красно-белых.

В ближайшем матче «Спартак» встретится на своем поле с «Сочи». Игра пройде 16 сентября в Москве, начало — в 19:00 мск.