Абаскаль: «Спартаку» многое по силам с таким составом

Гильермо Абаскаль Фото: globallookpress.com
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.
«Сейчас очень важный период для того, чтобы понять, чего мы хотим, кто мы, продолжать идти вперед и добиваться успеха.
Необходимо повышать концентрацию и коммуникацию, эти компоненты действительно очень важны.
У нас хороший состав, нам многое по силам, мы должны продолжать работать», — приводит слова испанского специалиста пресс-служба красно-белых.
В ближайшем матче «Спартак» встретится на своем поле с «Сочи». Игра пройде 16 сентября в Москве, начало — в 19:00 мск.