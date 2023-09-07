«Зенит» — «Сепахан»: счет матча 4:1, обзор голов

Первый гол петербургская команда забила на 19-й минуте встречи. Отличился форвард команды Иван Сергеев.
В 1-м тайме «Зенит» забил еще 2 гола. Сначала на 22-й минуте полузащитник команды Зелимхан Бакаев отправил мяч в ворота, а на 29-й минуте Александр Ерохин реализовал пенальти — 3:0.
Уже на 90-й минуте «Сепахан» забил гол престижа.
На 90+2-й минуте «Зенит» все-таки забил 4-й гол в матче. Отличился полузащитник команды Густаво Мантуан.
В следующем матче «Зенит» встретится с «Рубином» 17 сентября в рамках российской Премьер-лиги.