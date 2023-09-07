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    Семин прокомментировал новость о том, что Хвича попал в список номинантов на «Золотой мяч»

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    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о попадании полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в список претендентов на «Золотой мяч».

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    «Это замечательно! Хвича играл в нашей лиге за "Локомотив" — нам от этого вдвойне приятно! Он провел потрясающий сезон, и номинация на "Золотой мяч" — оценка его работы специалистами. Мы поздравляем Хвичу!

    У Хвичи небольшие шансы стать обладателем "Золотого мяча", но сам факт попадания в претенденты на титул — это большое дело. Откровенно говоря, шансов маловато, потому что много игроков в командах, которые выигрывали европейские кубки, а Хвиче пока этого не удалось достичь. Но уже хорошо, что он в этом списке! Так держать!», — сказал Семин Sport24.

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    • В прошлом сезоне Хвича провел 34 матча за «Наполи» в Серии А, забил 12 голов и сделал 10 голевых передач. В Лиге чемпионов грузинский полузащитник провел 9 встреч и забил 2 мяча.

    Напомним, что Хвича выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин». Всего за казанскую команду полузащитник провел 71 матч, забил 9 голов и сделал 10 голевых передач. В стане «железнодорожников» Кварацхелия принял участие в 10-и встречах, в которых отметился забитым голом.

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