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    «ПСЖ» не включил Верратти и Экитика в заявку на ЛЧ

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    «ПСЖ» опубликовал заявку на следующий сезон в Лиге чемпионов. В списке из 25 футболистов не нашлось места для Марко Верратти и Уго Экитике.

    Марко Верратти
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    Марко Верратти

    Считается, что Верратти покинет клуб и подпишет контракт с катарским «Аль-Араби». Еще в прошлом месяце игроку заявили, что на него не рассчитывают в «ПСЖ».

    Экетике же просто не нашлось места в атаке, учитывая летние трансферы в нападение. Форвард мог стать частью сделки при переходе Коло-Муани из «Айнтрахта».

    При этом в заявке хватило места для Кейлора Наваса и Преснеля Кимпембе, который вернется только к концу группового этапа Лиги чемпионов.

    В первом туре группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» 19 сентября на «Парк де Пренс» сыграет против дортмундской «Боруссии».

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