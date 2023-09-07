«ПСЖ» не включил Верратти и Экитика в заявку на ЛЧ

«ПСЖ» опубликовал заявку на следующий сезон в Лиге чемпионов. В списке из 25 футболистов не нашлось места для

Считается, что Верратти покинет клуб и подпишет контракт с катарским «Аль-Араби». Еще в прошлом месяце игроку заявили, что на него не рассчитывают в «ПСЖ».

Экетике же просто не нашлось места в атаке, учитывая летние трансферы в нападение. Форвард мог стать частью сделки при переходе Коло-Муани из «Айнтрахта».

При этом в заявке хватило места для Кейлора Наваса и Преснеля Кимпембе, который вернется только к концу группового этапа Лиги чемпионов.

В первом туре группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» 19 сентября на «Парк де Пренс» сыграет против дортмундской «Боруссии».