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    Орлов считает, что Изидор необходим «Зениту»

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    Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в «Зенит».

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Зениту нужны нападающие. Изидор приглашается потому, что он изъявляет желание, ведь все исходит от желания футболиста. Много было странных переходов в разных лигах, но почему‑то Изидору "Локомотив" не приглянулся. Что‑то ему не понравилось, всю историю не знаю. Ему 23 года, француз, играет неплохо, нападающий, забивает.

    Что‑то не сложилось у футболиста с руководством, а, может, с тренером, и тут вдруг жена у него заболела. Это маленькие футбольные хитрости. Если не хочет, значит, не хочет. Когда "Зенит" позвал, он с удовольствием едет. Значит, он с удовольствием будет играть. Это чисто спортивный прагматический подход.

    Сегодня, правда, сложные отношения между нашими клубами и европейскими, поэтому пожелаем успеха Изидору и чтобы он был на том уровне, на котором есть. Ему 23 года, пора расцветать. "Зениту" он сегодня необходим, это желание Семака и клуба», — заявил Орлов в эфире канала «Матч Премьер».

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