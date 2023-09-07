Мудрик рассказал об адаптации в Лондоне

Полузащитниквысказался о том, как проходила адаптация в Лондоне.

«Советы тем, кто едет жить заграницу? Самое главное — учить язык. Следующее — работать несмотря ни на что. А все остальное встанет на свои места, твое от тебя не уйдет. Сначала — речь, потом — все остальное.

Как чувствую себя в Лондоне? Считаю, что уже прошел период адаптации. Нравится Лондон, — цитирует Мудрика ютуб канал "ВЗБІРНА".

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси" в АПЛ и сделал 2 голевые передачи. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 3-х матчах, не отметившись результативными действиями.