Бывший спортдиректор ПСЖ считает, что парижане рано или поздно выиграют ЛЧ

Бывший спортивный директорвысказался о шансах парижской команды выиграть Лигу чемпионов.

«Послушайте, Лигу чемпионов выиграть непросто. "Манчестер Сити" только что одержал свою первую победу после 15 лет бесплодных попыток. Есть много причин. Для таких клубов, как мадридский "Реал", "Милан" или "Манчестер Юнайтед", если они находятся в плюс-минус хорошей форме, всё происходит естественно.

Игроки хотят перейти в эти клубы, пресса хочет говорить об этих клубах. Число болельщиков несоизмеримо больше, чем у других. Эти клубы имеют традиции, значительно превосходящие традиции других клубов. Итак, система уже создана, она существует, их амбиции — это устоявшаяся вещь.

Попасть в эту элитную группу достаточно сложно. Конечно, тот факт, что ты никогда не выигрывал, это всё равно что носить свинцовый мяч, привязанный к ноге. Но ПСЖ уже среди тех, кто может победить.

Ему предстоит пережить лучшие или худшие времена, но парижане были близки, когда попали в штангу в финале против "Баварии" и проиграли со счётом 0:1. Позже дошли до полуфинала и проиграли "Манчестер Сити". Рано или поздно это произойдёт», — приводит слова Леонардо Ge Globo.

Напомним, что в прошлом сезоне ПСЖ вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв «Баварии» (0:1 и 0:2).