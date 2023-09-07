ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей Евро-2024Ловкость рук и никакого мошенничества. «Матч ТВ» увел у Окко права на показ отбора Евро-2024
  • 00:21
    • Медведев обыграл Рублева в четвертьфинале турнира US Open
  • 23:58
    • Соболенко вышла в полуфинал US Open, обыграв китаянку Циньвэнь
  • 23:19
    • Нападающие Мусаев и Шитов попали в состав сборной России на матч с Египтом
  • 22:49
    • Кварацхелия попал в топ-30 претендентов на «Золотой мяч»
  • 22:13
    • «Торпедо» одержало победу над СКА на своем поле
    Все новости спорта

    Бывший спортдиректор ПСЖ считает, что парижане рано или поздно выиграют ЛЧ

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Лига чемпионов
    Бывший спортивный директор ПСЖ Леонардо высказался о шансах парижской команды выиграть Лигу чемпионов.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    «Послушайте, Лигу чемпионов выиграть непросто. "Манчестер Сити" только что одержал свою первую победу после 15 лет бесплодных попыток. Есть много причин. Для таких клубов, как мадридский "Реал", "Милан" или "Манчестер Юнайтед", если они находятся в плюс-минус хорошей форме, всё происходит естественно.

    Игроки хотят перейти в эти клубы, пресса хочет говорить об этих клубах. Число болельщиков несоизмеримо больше, чем у других. Эти клубы имеют традиции, значительно превосходящие традиции других клубов. Итак, система уже создана, она существует, их амбиции — это устоявшаяся вещь.

    Попасть в эту элитную группу достаточно сложно. Конечно, тот факт, что ты никогда не выигрывал, это всё равно что носить свинцовый мяч, привязанный к ноге. Но ПСЖ уже среди тех, кто может победить.

    Ему предстоит пережить лучшие или худшие времена, но парижане были близки, когда попали в штангу в финале против "Баварии" и проиграли со счётом 0:1. Позже дошли до полуфинала и проиграли "Манчестер Сити". Рано или поздно это произойдёт», — приводит слова Леонардо Ge Globo.

  • Лига 1. «Монако» — в лидерах, ПСЖ продолжает погоню
  • Итоги 4-го тура чемпионата Франции по футболу
  • 05/09/2023

    • Напомним, что в прошлом сезоне ПСЖ вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв «Баварии» (0:1 и 0:2).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Карпина обставит египтян
  • Египет — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Выведет ли Гилджес-Александер канадцев в финал ЧМ?
  • Сербия — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Кто выиграет битву за лидерство в группе?
  • Сербия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Египет — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сербия — Канада
  • Баскетбол
  • Завтра в 11:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сербия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Нидерланды — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Аргентина — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Чехия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры