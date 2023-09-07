Агент Хвичи: Цель игрока — защитить чемпионский титул и далеко пройти в ЛЧ

Агент полузащитникаответил на вопрос о возможном уходе игрока в другой топ-клуб Европы.

«Мы не рассматриваем такое. Я скажу в очередной раз: мы не рассматриваем возможность ухода из "Наполи". Завтра, когда Хвича будет готов играть за "Реал" или "Барселону", мы оценим такую перспективу.

Сейчас в команде есть такие футболисты, как Осимхен, Ди Лоренцо, Зелиньски. Это сильная команда, а потому мы не рассматриваем возможность ухода из "Наполи". Здесь мы чувствуем себя как дома. Я официально заявляю, что мы с Хвичей никогда не говорили о желании сменить команду, никогда такой ситуации не возникало.

О продлении контракта разговоров нет. Мы довольны своим контрактом, и цель Квары — защитить чемпионский титул и далеко пройти в Лиге чемпионов», — сказал Джугели CalcioNapoli24.

Напомним, что Хвича вошел в число 30-и футболистов, которые претендуют на награду «Золотой мяч». В прошлом сезоне полузащитник провел 34 матча в Серии А, забил 12 голов и сделал 10 голевых передач.