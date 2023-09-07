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    Черчесов рассказал о своем будущем

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о планах на будущее.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Ситуация сама всегда разрешается. Я никогда никаких действий не предпринимал, чтобы куда-то попадать. У каждого клуба есть свои задачи. Если я буду тем человеком, который может решить их задачи, значит, мы это рассмотрим.

    Если кто-то позвонил, это не значит, что ты завтра туда побежал. Часто бывает, что клубы или президенты чего-то хотят, но сами не знают, как. А как решать с ними вопросы, если они сами не знают?» — сказал Черчесов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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