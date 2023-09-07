Черчесов рассказал о своем будущем

Бывший главный тренер сборной Россииответил на вопрос о планах на будущее.

«Ситуация сама всегда разрешается. Я никогда никаких действий не предпринимал, чтобы куда-то попадать. У каждого клуба есть свои задачи. Если я буду тем человеком, который может решить их задачи, значит, мы это рассмотрим.

Если кто-то позвонил, это не значит, что ты завтра туда побежал. Часто бывает, что клубы или президенты чего-то хотят, но сами не знают, как. А как решать с ними вопросы, если они сами не знают?» — сказал Черчесов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Черчесов был уволен из «Ференцвароша» в июле после сенсационного поражения от фарерского «Клаксвика» в квалификации Лиги чемпионов.