В «Баварии» недовольны высказываниями Тухеля по поводу трансферов

Руководствонедовольно недавними высказываниями главного тренерапо поводу летней трансферной кампании клуба.

Ранее Тухель в одном из интервью заявил, что ему не хватает игроков в обороне, из-за чего у команды по ходу сезона могут возникнуть проблемы.

По информации Bild, руководители «Баварии» раздражены словами 50-летнего специалиста.

«Бавария» незадолго до закрытия трансферного окна пыталась подписать опорного полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальинью. Лондонский клуб в последний момент отказался от сделки, несмотря на то, что португальский футболист уже успел сфотографироваться с футболкой мюнхенской команды.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги после трех туров. В ближайшем матче действующий чемпион Германии сыграет на своем поле с леверкузенским «Байером». Игра пройдет 15 сентября, начало — в 21:30 мск.