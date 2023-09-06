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    В «Баварии» недовольны высказываниями Тухеля по поводу трансферов

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    Руководство «Баварии» недовольно недавними высказываниями главного тренера Томаса Тухеля по поводу летней трансферной кампании клуба.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    Ранее Тухель в одном из интервью заявил, что ему не хватает игроков в обороне, из-за чего у команды по ходу сезона могут возникнуть проблемы.

    По информации Bild, руководители «Баварии» раздражены словами 50-летнего специалиста.

    «Бавария» незадолго до закрытия трансферного окна пыталась подписать опорного полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальинью. Лондонский клуб в последний момент отказался от сделки, несмотря на то, что португальский футболист уже успел сфотографироваться с футболкой мюнхенской команды.

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    • «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги после трех туров. В ближайшем матче действующий чемпион Германии сыграет на своем поле с леверкузенским «Байером». Игра пройдет 15 сентября, начало — в 21:30 мск.

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