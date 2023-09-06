Сычев: Если Пиняев вдруг не забил, начинают говорить про спад. Это бред

Бывший нападающий сборной Россииподелился мнением о полузащитнике «Локомотива»

«Спад Пиняева? Это обычный путь молодого футболиста и нет никакого спада. Это его становление как игрока. С ним ничего не происходит. Он просто играет, мужает, набирается опыта, подстраивается под схему, растет.

Если он вдруг не забил гол, сразу все начинают говорить, что это спад и черная полоса. Мне кажется, это бред», — приводит слова Сычева Sport24.

Пиняев провел в текущем чемпионате России семь матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.