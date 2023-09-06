Комбаров похвалил Абаскаля за интересные тренировки в «Спартаке»

Главный тренер «Звезды» и бывший защитник «Спартака»поделился мнением о тренировочном процессе красно-белых.

В среду, 6 сентября, Комбаров посетил тренировку московской команды в рамках обучения в Академии РФС на лицензию Pro.

«Тренировки интенсивные, интересные. К сожалению, не все футболисты присутствовали в силу того, что многие в сборной. По одной тренировке тяжело судить о методике Абаскаля, тем более, когда тренер подстраивает занятие под тех игроков, которые есть. Всего их было 10-12 человек из основного состава, остальные были из молодежной команды», — сказал Комбаров «СЭ».

Дмитрий Комбаров закончил игровую карьеру в июле 2021 года.