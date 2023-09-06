Агент: Головин всегда с удовольствием приезжает в сборную России

Агент, представляющий интересы футболиста «Монако», отметил, что хавбек всегда с удовольствием приезжает в сборную России.

Головин прилетел в Россию для участия в учебно‑тренировочном сборе национальной команды.

«У сборной непростой период, но, общаясь со многим ребятами, вижу, что для них вызов в национальную команду — не пустой звук. Во‑первых, все очень хотят попасть туда. Понимают, что это другой уровень. Во‑вторых, с радостью едут, получив вызов. И Саша всегда с удовольствием приезжает в сборную. Стремится к этому», — сказал Клюев «Матч ТВ».

Головин в нынешнем сезоне сыграл за монегасков четыре матча и забил один мяч.