ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Исраэль АдесаньяАдесанья проведет защиту пояса со Стриклендом, Волков подерется с Туивасой. Анонс карда UFC 293
  • 15:29
    • Захарян пропустил еще одну тренировку в «Реал Сосьедаде»
  • 14:35
    • «Локомотив» интересуется хорватом из польского «Ракува»
  • 14:05
    • Сборная Германии обыграла Латвию вышла в полуфинал ЧМ по баскетболу
    Все новости спорта

    Агент: Головин всегда с удовольствием приезжает в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Агент Александр Клюев, представляющий интересы футболиста «Монако» Александра Головина, отметил, что хавбек всегда с удовольствием приезжает в сборную России.

    Александр Головин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин

    Головин прилетел в Россию для участия в учебно‑тренировочном сборе национальной команды.

    «У сборной непростой период, но, общаясь со многим ребятами, вижу, что для них вызов в национальную команду — не пустой звук. Во‑первых, все очень хотят попасть туда. Понимают, что это другой уровень. Во‑вторых, с радостью едут, получив вызов. И Саша всегда с удовольствием приезжает в сборную. Стремится к этому», — сказал Клюев «Матч ТВ».

    Головин в нынешнем сезоне сыграл за монегасков четыре матча и забил один мяч.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Рублева с разгромным счетом?
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Ак Барс» справится с «Сочи», но без лишней агрессии
  • «Ак Барс» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Локомотив» настраивается на первую победу в сезоне
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Египет — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сербия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Нидерланды — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры