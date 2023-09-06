Чилуэлл о неудачах «Челси»: Мы прекрасно понимаем, что делаем не так

Защитникназвал причины неудачного старта команды в нынешнем сезоне АПЛ.

«У нас очень молодой и сильно обновившийся состав. Ему в определенном смысле не хватает опыта. Новый тренер (Маурисио Почеттино) пытается донести свои идеи, и мне вместе с Рисом (Джеймсом) предстоит взять на себя ответственность, быть лидерами и вести за собой команду.

Последние несколько недель были трудными. Я стараюсь провести наш "корабль" через это, сохранять уверенность и помнить о том, какие таланты есть в нашей команде.

Мы уверены в себе, у нас есть отличный тренер. Мы прекрасно понимаем, что делаем не так, но уверены в том, что сможем очень скоро исправить эту ситуацию», — цитирует Чилуэлла Goal.

После 4-х туров в АПЛ «Челси» занимает 12-е место в таблице с 4 очками в активе.