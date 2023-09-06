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    Булыкин: К Изидору нужно найти подход, иначе придется продавать

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    Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ситуации с форвардом Вильсоном Изидора, который ранее без разрешения покинул московский клуб.

    Вильсон Изидор
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    Вильсон Изидор

    «У него есть контракт, поэтому, я думаю, вернется. Вопрос в том, с каким настроением, но это уже работа главного тренера и спортивного директора, чтобы у него была такая же мотивация, когда он забивал в каждом матче при выходе на замену. Если он будет без мотивации, то это будет потерянная позиция, потерянное время и нарушение микроклимата в команде. Поэтому с ним нужно обязательно провести беседу, замотивировать, понять, что он хочет. Всё это должны сделать тренер со спортивным директором.

    Видимо, он хочет уехать, но не получается. Нельзя всё пускать на самотек, чтобы Изидор не перестал играть в футбол, потому что это будет в минус и ему, и команде. Если к футболисту не найдут никакой подход, то его нужно продавать или что‑то с ним делать», — заявил Булыкин «Матч ТВ».

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