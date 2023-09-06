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    Президент «ПСЖ»: Мбаппе — невероятный игрок и фантастический человек

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    Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи признался, что он в восторге от человеческих качеств Килиана Мбаппе.

    Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе
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    Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе

    «Килиан Мбаппе — невероятный игрок и фантастический человек. "ПСЖ" — как на поле, так и за его пределами — еще никогда не был таким сплоченным», — приводит слова Аль-Хелаифи Record.

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    • Ранее Аль-Хелаифи публично критиковал Мбаппе, а также на некоторое время отстранил его от команды из-за отказа продлевать контракт с «ПСЖ». Позже стороны уладили конфликт, но игрок до сих пор не подписал новое соглашение с клубом.

    Действующий контракт Килиана с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года.

    Мбаппе провел в текущем чемпионате Франции три матча и забил пять мячей.

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