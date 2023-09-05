Вендел высоко оценил уровень игры в РПЛ

Полузащитникназвал плюсы выступления в российской Премьер-лиге.

«Как мне уровень РПЛ? Игры высокой интенсивности, команды с несколькими иностранцами. Техническое качество, активные болельщики и великолепные стадионы!» — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

Полузащитник пополнил состав «Зенита» в 2020 году. В нынешнем сезоне Вендел провел 5 матчей в РПЛ, забил 2 гола и сделал голевую передачу. Действующий контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

После 7-и туров петербургская команда занимает 4-е место в таблице РПЛ (14 очков). В следующем матче «Зенит» сыграет 17 сентября с «Рубином».