Агент Тюкавина: Костю решили поберечь в сборной России

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо», рассказал, когда игрок сможет возобновить тренировки.

Ранее стало известно, что Тюкавин покинул расположение сборной России из-за травмы.

«Костю решили поберечь на товарищеских играх, а уже в следующем туре против "Пари НН" он будет играть. В этом нет ничего страшного. Посмотрите, сколько футболистов вызвали!

В сборной посчитали целесообразным взять паузу. Тем более, если бы были это еще отборочные игры. А в товарищеских матчах сам Карпин, который играл на высоком уровне в Европе, понимает, что здоровье на первом месте.

Вы поймите, Костя за сборную еще успеет сыграть. Ему 21 год, а он сыграл с "Ростовом" сотую игру за "Динамо". А Смолов сыграл за "Динамо" 108, и ему 34 года.

Давайте пятилетку за один день не будет делать. Самое главное — здоровье. Остальное все будет нормально», — приводит слова Сафонова Sport24.

Матч «Динамо» — «Пари НН» пройдет 15 сентября, начало — в 19:00 мск.