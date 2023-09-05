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    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
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    Агент Тюкавина: Костю решили поберечь в сборной России

    Футбол Динамо Сборная России Футбол России
    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, когда игрок сможет возобновить тренировки.

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    Ранее стало известно, что Тюкавин покинул расположение сборной России из-за травмы.

    «Костю решили поберечь на товарищеских играх, а уже в следующем туре против "Пари НН" он будет играть. В этом нет ничего страшного. Посмотрите, сколько футболистов вызвали!

    В сборной посчитали целесообразным взять паузу. Тем более, если бы были это еще отборочные игры. А в товарищеских матчах сам Карпин, который играл на высоком уровне в Европе, понимает, что здоровье на первом месте.

    Вы поймите, Костя за сборную еще успеет сыграть. Ему 21 год, а он сыграл с "Ростовом" сотую игру за "Динамо". А Смолов сыграл за "Динамо" 108, и ему 34 года.

    Давайте пятилетку за один день не будет делать. Самое главное — здоровье. Остальное все будет нормально», — приводит слова Сафонова Sport24.

    Матч «Динамо» — «Пари НН» пройдет 15 сентября, начало — в 19:00 мск.

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