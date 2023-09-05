Юран: Дзюба — не деревянный, а именно техничный форвард

Бывший футболист сборной Россиизаявил, что форвард— ключевой игрок в составе московского «Локомотива».

Дзюба в текущем сезоне провел шесть матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

«Вы видели, что было без Дзюбы — игры в атаке нет. К тому же с возвращением Артема добавляется вариант с забросами.

Мы так играли в 90‑е, когда у нас был Сергей Юран. Он был такого же плана, мы в него играли и вбегали. И сколько голов забили из‑под него. Это огромный плюс, когда у тебя есть хороший, мощный и тем более техничный нападающий. Не деревянный, а именно техничный форвард», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».