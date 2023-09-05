Тер Штеген о 2:8 от «Баварии» в 2020 году: Это помогло мне вырасти в личностном плане

Голкиперзаявил, что крупное поражение от(2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов помогло ему вырасти в личностном плане.

«Поражение было очень болезненным, но оно помогло мне вырасти в личностном плане. В такие сложные моменты вы должны сделать шаг вперед.

Если же нет, вы не достойны играть за команду уровня "Барселоны". У нас были игроки, которые сделали этот шаг и стали более зрелыми», — цитирует тер Штегена Barca Universal.

Тер Штеген пополнил состав «Барселоны» в 2014 году. В целом голкипер провел 379 матчей за «сине-гранатовых». Этим летом Тер Штеген подписал новый контракт с «Барселоной» до лета 2028 года.