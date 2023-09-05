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    Семак о Клаудиньо: Игрок еще не до конца раскрыл свой потенциал

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре полузащитника команды Клаудиньо.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Про Клаудиньо... Думаю, чемпионат достаточно длинный. Если брать всех игроков или практически всех игроков, они на протяжении чемпионата в той или иной степени не могут стабильно показывать высокую игру, за исключением игроков обороны и центра поля, где функционал немножко другой, где нужна стабильность прежде всего.

    Игроки уровня Дугласа Сантоса, который всегда очень стабилен, того же Барриоса. Можем говорить об атакующем потенциале Барриоса, но что касается его стабильности, то она не вызывает сомнений.

    Для атакующих игроков это сложнее, учитывая позицию, где играет Клаудиньо. Какие-то матчи он играет ближе к опорной зоне в организации, поэтому возможности в той остроте, о которой вы говорите, не так часто бывают. В принципе по возможностям и тому ресурсу, который у нас есть, его еще не показали в этом сезоне те, на кого мы надеемся.

    Клаудиньо еще не до конца раскрыл его, если говорить о первой части этого кусочка нового сезона. В любом случае и Клаудиньо, и Вендел — наши основные игроки.

    Не сомневаюсь, что в нужный момент или один, или второй, или кто-то из других ребят будут брать лидерские функции на свои плечи или в свои ноги и помогать команде настолько, насколько есть силы в определенный момент времени», — сказал Семак СЭ.

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    • В нынешнем сезоне Клаудиньо провел 7 матчей за «Зенит» в РПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи. Его партнер по команде Вендел принял участие в 5-и встречах, забил 2 мяча и сделал результативную передачу.

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