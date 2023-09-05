Семак заявил, что «Зениту» нужно усилить атакующий потенциал

Главный тренеррассказал о необходимости в подписании нескольких игроков.

«Нам бы не помешали один-два игрока, чтобы усилить наш атакующий потенциал. По позициям мы посмотрим, главное, чтобы уровень и качество игроков соответствовали амбициям клуба.

Надеюсь, что всё-таки одного или двух игроков получится подписать», — передает слова Семака Чемпионат.

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Напомним, что в это межсезонье «Зенит» покинул форвард команды Малком, который перешел в «Аль-Хиляль».

После 7-и туров «Зенит» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. В следующем матче петербургская команда сыграет с «Рубином» 17 сентября. .VrezNews1 /football/2023/09/04/rpl_7_tour/