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    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
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    В «Локомотиве» отреагировали на слова Карпина о здоровье Пиняева

    Футбол Локомотив Сборная России Футбол России
    Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил, что Сергею Пиняеву приходится играть за «железнодорожников», несмотря на проблемы со здоровьем.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «Считаем важным дать комментарий относительно слов Валерия Карпина о состоянии Сергея Пиняева.

    С момента появления Сергея в "Локомотиве" он регулярно проходил все необходимые углубленные медицинские обследования. Когда весной у него было повреждение задней поверхности бедра, мы дождались полного восстановления и только потом он вернулся на поле.

    С регулярностью в две недели я лично отправляю все отчеты по состоянию здоровья игроков сборной коллегам из национальной команды.

    Уже в новом сезоне Сергей тренировался наравне со всеми, буквально в паре случаев нагрузка была скорректирована индивидуально под него.

    После матча с "Балтикой" нами было организовано дополнительное обследование мышц бедра с целью понимания объективного статуса. Совместно с врачом сборной данные были обсуждены и, соответственно, скорректированы нагрузки на первые дни тренировочной работы в составе национальной команды.

    Подчеркну, что тренировки или участие в матчах, что называется, через боль, в "Локомотиве" исключены. Все последние фитнес-показатели Пиняева говорят о том, что Сергей находится в отличной физической форме», — приводит слова Калюжного Sport24.

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