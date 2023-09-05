В «Локомотиве» отреагировали на слова Карпина о здоровье Пиняева

Главный врач «Локомотива»отреагировал на слова главного тренера сборной России, который заявил , чтоприходится играть за «железнодорожников», несмотря на проблемы со здоровьем.

«Считаем важным дать комментарий относительно слов Валерия Карпина о состоянии Сергея Пиняева.

С момента появления Сергея в "Локомотиве" он регулярно проходил все необходимые углубленные медицинские обследования. Когда весной у него было повреждение задней поверхности бедра, мы дождались полного восстановления и только потом он вернулся на поле.

С регулярностью в две недели я лично отправляю все отчеты по состоянию здоровья игроков сборной коллегам из национальной команды.

Уже в новом сезоне Сергей тренировался наравне со всеми, буквально в паре случаев нагрузка была скорректирована индивидуально под него.

После матча с "Балтикой" нами было организовано дополнительное обследование мышц бедра с целью понимания объективного статуса. Совместно с врачом сборной данные были обсуждены и, соответственно, скорректированы нагрузки на первые дни тренировочной работы в составе национальной команды.

Подчеркну, что тренировки или участие в матчах, что называется, через боль, в "Локомотиве" исключены. Все последние фитнес-показатели Пиняева говорят о том, что Сергей находится в отличной физической форме», — приводит слова Калюжного Sport24.