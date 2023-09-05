ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
    Все новости спорта

    Карпин объяснил вызов Коваленко в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему вызвал на сентябрьский сбор полузащитника «Зенита» Александра Коваленко, который почти не играет в клубе.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Потому что с Коваленко мы уже были знакомы даже при том, что сейчас он практически вообще не играет в "Зените".

    Мы знаем его возможности. Времени на адаптацию не требуется. Просто с ним будет проще.

    Мы рассматриваем всех российских футболистов. Даже тех, кто выходит на замену.

    Разговоров с Зобниным больше разговора не было. Мы, наверное, все решили и поняли. Если бы были какие-то изменения, наверное, он уже должен был поставить в известность. Я так думаю. Не каждый же день мне выяснять, не появилась ли возможность», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

  • В сборную России вызваны шесть новых игроков
  • Читайте по теме

    • Карпин изначально вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начнется 4 сентября в Новогорске и продлится до 12 сентября.

    Напомним, сборная Катара официально подтвердила проведение матча с Россией. Игра состоится 12 сентября в Эль-Вакре.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА снизит к минимуму результативность «Магнитки»
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.14
    •
  • Джокович продлит серию побед над Фрицем?
  • Фриц — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Ак Барс» справится с «Сочи», но без лишней агрессии
  • «Ак Барс» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.14
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Фриц — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.32
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Спартак — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Мальта — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Грузия (до 21 года) — Гибралтар (до 21 года)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры