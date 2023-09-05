Карпин объяснил вызов Коваленко в сборную России

Главный тренер сборной Россиирассказал, почему вызвал на сентябрьский сбор полузащитника «Зенита», который почти не играет в клубе.

«Потому что с Коваленко мы уже были знакомы даже при том, что сейчас он практически вообще не играет в "Зените".

Мы знаем его возможности. Времени на адаптацию не требуется. Просто с ним будет проще.

Мы рассматриваем всех российских футболистов. Даже тех, кто выходит на замену.

Разговоров с Зобниным больше разговора не было. Мы, наверное, все решили и поняли. Если бы были какие-то изменения, наверное, он уже должен был поставить в известность. Я так думаю. Не каждый же день мне выяснять, не появилась ли возможность», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Карпин изначально вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начнется 4 сентября в Новогорске и продлится до 12 сентября.

Напомним, сборная Катара официально подтвердила проведение матча с Россией. Игра состоится 12 сентября в Эль-Вакре.