Карпин: Российские футболисты не востребованы в Европе

Главный тренер сборной Россииподелился мнением об уровне российской Премьер-лиги.

«Уровень чемпионата и отдельные личности — это разные вещи. У нас в других лигах играют четыре футболиста: Миранчук, Головин, Кузяев и Захарян.

Когда у нас будет 50 человек там играть, или хотя бы 20, тогда и будем говорить, что наши футболисты востребованы. Наши футболисты невостребованные.

В наше время мотивацией для отъезда в Европу было желание заработать, но еще и желание попробовать себя в другом чемпионате.

Не знаю, какая зарплата была и есть у Захаряна. Кузяев, например, поехал на меньшие деньги. Логика сейчас другая — поиграть в хорошем чемпионате другого уровня. А сейчас еще и поиграть в еврокубках, как вариант», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».