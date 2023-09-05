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    Игнатьев: Все потуги Абаскаля выглядят странно

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    Известный тренер Борис Игнатьев раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

    «"Спартаку" сложно претендовать на чемпионство, потому что команда во многом проигрывает сама себе.

    Все потуги Абаскаля выглядят странно. Так, как он себя ведет, ведут себя тренеры юношеских команд.

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    • Что наталкивает меня на эту мысль? Он дает играть всем. Тренеры обычно не меняют победный состав, он же это делает. У команды есть потенциал, но он странно его использует», — приводит слова Игнатьева «Евро‑Футбол.Ру».

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